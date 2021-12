Twitter atraviesa un sacudón luego de la salida de su cofundador y ahora intenta rearmarse

Luego de la salida de Jack Dorsey, la plataforma ahora está capitaneada por Parag Agrawal

Esta semana, Jack Dorsey, uno de los tres cofundadores de Twitter, anunció que se retira para siempre de la empresa que fundó.

¿Cómo lo comunicó? A través de un tuit, por supuesto.

“No estoy seguro de que todos lo sepan. Renuncié a Twitter”, escribió el multimillonario de 45 años en su cuenta junto a una captura de un correo electrónico que difundió a sus colegas dentro de la compañía informando sobre su partida.

Dorsey comenzó siendo un empresario de Silicon Valley de cajón. Era habitual verlo en la primera fila de desfiles de moda en París o eventos internacionales. La revista de moda GQ lo calificó en una de sus ediciones como el CEO más elegante del mundo, y se compró una mansión valuada en 10 millones de dólares con vista al Golden Gate, el puente más famoso de California.

Pero con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los personajes más excéntricos del ecosistema tecnológico de Estados Unidos. Aunque esto tampoco está por fuera de la norma dentro del rubro de los multimillonarios.

De esta forma se convirtió en un abanderado de la austeridad ingresando al polémico club de lo que los medios de comunicación llaman los “millonarios neoausteros”. Dorsey dijo en varias entrevistas creer en dos pilares fundamentales: la meditación y la poca comida.

“El hasta ahora CEO de Twitter reiteró en varias ocasiones que prácticamente no come nada. Solamente hace cinco comidas a la semana, de lunes a viernes, y siempre a la hora de la cena”, publicó La Vanguardia. Las críticas le llovieron a Dorsey por su falta de sensibilidad al hablar abiertamente de este capricho. “Los días parecen mucho más largos cuando no los interrumpes con el desayuno, comida y cena. ¿Alguien más ha vivido esta experiencia?”, publicó en Twitter. "A eso sabe la pobreza, señor", le replicaron.

Entonces Dorsey se defendió usando su segundo pilar vital: la meditación. El empresario practica la meditación Vipassana, una de las más extendidas entre los occidentales, y que implica -entre otro montón de cosas- estar días en absoluto silencio para “encontrarse a uno mismo”.

Pero por fuera de estas particularidades en su estilo de vida, que son apenas algunas, Dorsey supo ser una figura relevante en el desarrollo de internet. En 2009, el empresario fundó la firma de pagos digitales Square -en la que sigue ejerciendo de consejero delegado- y desde esa trinchera hoy es un defensor acérrimo de las criptomonedas.

Dorsey deja Twitter, con una capitalización de mercado de unos 37.600 millones de dólares, perdió cerca de un 10% de su valor desde el comienzo de este año tras encadenar tres trimestres de pérdidas.

Pese a los resultados trimestrales negativos, la red social del pájaro azul divulgó en su último informe que tenía 211 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, un 13 % más que en el tercer trimestre de 2020.

La plataforma, que ahora está capitaneada por el actual director técnico de la red social, Parag Agrawal, que planea alcanzar los 315 millones de esos usuarios a finales de 2023 y duplicar sus ingresos.