Un apagón mundial, monopolio y secretismo: las preguntas clave detrás del escándalo de Facebook

Tras el apagón a escala mundial empiezan a aparecer las primeras explicaciones de la empresa.

Un nuevo bloqueo mundial obligó el lunes a miles de millones de usuarios a prescindir durante varias horas de todos los servicios de Facebook, desde WhatsApp hasta Instagram, pasando por Messenger y Oculus.

¿Cómo un incidente de tal magnitud pudo silenciar al gigante estadounidense de las redes sociales? ¿Qué impacto puede acarrear? Repasemos algunas de estas preguntas y sus respuestas.

Primero lo primero: ¿qué pasó?

Facebook permanece impreciso sobre el origen de la avería, limitándose a evocar "cambios de configuración de los rúters que coordinan el tráfico de internet entre los centros de datos".

Varios expertos en seguridad cibernética consideran que el incidente puede estar relacionado con un problema de mantenimiento del "Border Gateway Protocol" (BGP), que crea una ruta de acceso entre una computadora y un sitio web.

“Cuando un usuario escribe facebook.com o su aplicación quiere consultar nuevas historias en Instagram, el celular busca los servidores de la compañía. Aunque el proceso tiene algo de memoria, se va actualizando por si hay rutas mejores. Y en un momento determinado las señales en las carreteras de internet que marcaban el camino a “Facebook”, desaparecieron”, explica una nota publicada en El País de España.

Desaparecido de los radares de la web, el nombre de dominio Facebook.com se puso a la venta durante unos instantes en los sitios de algunos proveedores.

¿Quién está detrás?

¿Error humano, error técnico o ataque malicioso? Nada permite privilegiar una pista más que otra. Sin embargo, dos miembros del equipo de seguridad de Facebook, que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacerlo públicamente, dijeron que “es poco probable que se hubiera producido un ciberataque porque era improbable que un hackeo afecte a tantas aplicaciones a la vez”. Y agregaron que “lo más probable es que el problema se debiera a un error de configuración”.

La empresa descarta que se trató de un ataque hacker.

Por su parte, analistas de El País señalaron que “es plausible incluso que el problema original fuera una falta al escribir texto o una mala elección de una instrucción o de cualquier otra función. Para complicarlo aún más, el desastre no estalla inmediatamente al pulsar enter, sino que se despliega lentamente por la red, con lo que es más difícil ir hacia atrás a buscar el lugar exacto donde está el error para arreglarlo”. Por eso también se demoraron tantas horas en solucionarlo.

¿Qué lecciones deja esta interrupción en el mundo de la tecnología?

El bloqueo gigante de Facebook muestra que incluso los pilares de internet no están a salvo de un fallo de alcance mundial. Además, los especialistas subrayan los límites de la concentración de los diferentes servicios que tiene Facebook. Cuando uno solo jugador controla todo en internet, solo hace falta que este jugador caiga para que también lo hagan las comunicaciones y los negocios de miles de millones de personas.