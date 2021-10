Se trataría de una caída masiva en las tres plataformas, todas propiedad de Facebook.

Usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook reportan fallas en el servicio este lunes.

Se trataría de una caída masiva en las tres plataformas, todas propiedad de Facebook Inc.

Downdetector, un sitio que da cuenta de interrupciones o caídas en diferentes plataformas, alertó que en las tres redes sociales había inconvenientes.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

Pasadas las 13:15 horas de Uruguay la aplicación de mensajería WhatsApp emitió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que expresó estar al tanto de las dificultades que están atravesando sus usuarios. "Estamos trabajando" para normalizar la situación, indicó la empresa, que agregó que actualizaría acerca del inconveniente. Agradeció, además, la paciencia de sus usuarios.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021