Ya somos 8.000 millones de personas en el mundo, ¿qué sigue ahora para la humanidad?

Para la ONU, "este crecimiento sin precedentes" es el resultado "de un aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina".

Mientras lees estas líneas nacieron 65 personas en el mundo. Al mismo tiempo, 32 personas murieron. Es decir que durante estos pocos segundos que van del informe, el número total de crecimiento de seres humanos en la Tierra fue de 33 personas. O sea que cuando termine este año el número de habitantes nuevos del planeta será de 70 millones.

Este ritmo de crecimiento es el mayor registrado nunca en la historia de la Humanidad y alienta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a determinar que el 15 de noviembre de 2022 la cifra de habitantes humanos en la Tierra es de 8.000 millones de personas. Para la ONU, "este crecimiento sin precedentes" es el resultado "de un aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina".

La ONU proyecta un "pico" de 10.400.000 de habitantes en la década de 2080 y un estancamiento hasta finales de siglo, lo que demuestra que pese a todo podríamos estar entrando en un período de ralentización demográfica.

El planeta supera los 8.000.000 de habitantes en plena conferencia mundial del clima, la COP27. El encuentro de alto nivel vuelve a mostrar la dificultad de los países ricos, máximos responsables del calentamiento global, y los pobres, que piden ayuda para afrontarlo, para ponerse de acuerdo en intentar disminuir de forma más ambiciosa las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana.

Pero "aunque el crecimiento demográfico amplifica el impacto ambiental del desarrollo económico", recuerda la ONU, también "los países donde el consumo de recursos materiales y las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante son más altos son generalmente aquellos donde el ingreso per cápita es el más alto y no aquellos donde la población aumenta rápidamente". Es decir: las personas están naciendo en países donde las necesidades básicas no pueden ser satisfechas y donde los derechos humanos están comprometidos.

Algunos especialistas señalan que "nuestro impacto en el planeta está determinado mucho más por nuestro comportamiento que por nuestro número". Y es en los países que ya tienen una alta concentración de pobreza donde el crecimiento de la población plantea grandes desafíos.

"La persistencia de altos niveles de fertilidad, que impulsan el rápido crecimiento de la población, es a la vez un síntoma y una causa del lento progreso en materia de desarrollo", escribió la ONU. Y agregó que la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados, lo que se traduce en 121 millones de mujeres al año que no querían ni planeaban tener hijos, pero igualmente los tuvieron por falta de acceso a servicios de planificación familiar.

La India, un país de 1.400 millones de habitantes, se convertirá en el más poblado del mundo en 2023. En Bombay, alrededor del 40% de la población vive en áreas de miseria superpobladas, formadas por precarias viviendas improvisadas, la mayoría de las cuales carecen de agua corriente, electricidad y saneamiento.

Cualquier esfuerzo por definir y lograr un tamaño demográfico ideal tenderá a fallar, señaló la ONU. Por eso, plantea tres objetivos para la comunidad internacional: planificar políticas públicas con antelación a partir de datos demográficos; construir instituciones y sociedades resilientes; y perseguir políticas demográficas no centradas en la moral ni la economía, sino en las personas.