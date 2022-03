A los 50 años falleció Taylor Hawkins, baterista del grupo de rock Foo Fighters

Hawkins fue conocido por su carisma en el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor de Queen.

El baterista del grupo de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió a los 50 años, informaron el viernes en un comunicado sus compañeros de la banda, ganadora de varios premios Grammy.

Miembro de una de las bandas de rock alternativo más influyentes y aplaudidas por la crítica en el mundo, Hawkins fue conocido por su carisma en el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor de Queen.

Hawkins era parte desde 1997 de los Foo Fighters, cuando fue contratado por el cantante principal y antiguo baterista de Nirvana, Dave Grohl, aportando la percusión en algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Learn to Fly" y "Best of You".

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins", indicó la banda en un comunicado en Twitter.

"Su espíritu musical y su contagiosa risa vivirán con todos nosotros para siempre", agregó.

El comunicado no especificó la causa de la muerte de Hawkins, pero la noticia se dio a conocer el mismo día en que la banda debía tocar en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia.

Una fuente de la fiscalía de Colombia dijo a la AFP que el cuerpo de Hawkins fue hallado en un hotel del este de Bogotá.

El festival indicó en un comunicado que no se llevará a cabo la actuación prevista de la banda.

Antes de unirse a los Foo Fighters, Taylor tocó la batería para la cantante de indie canadiense Alanis Morissette.

AFP