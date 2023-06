A los 89 años falleció el actor estadounidense Alan Arkin, ganador del Oscar por "Little Miss Sunshine"

Tanto en comedia como en drama, tuvo una larga trayectoria cinematográfica.

A los 89 años falleció el actor estadounidense Alan Arkin, ganador de un Premio Oscar por su actuación como actor de reparto en la película "Little Miss Sunshine" (2006).

La noticia fue comunicada este viernes por su familia. “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, apuntaron sus familiares a través de un comunicado recogido por CNN.

Arkin nació en Brooklyn y era hijo padres inmigrantes ruso-alemanes y judíos, y su familia se mudó a Los Ángeles cuando él era niño, lo que lo acercó al ambiente del espectáculo y también a la música.

Tanto en comedia como en drama, tuvo una larga trayectoria cinematográfica que incluso le dio un destaque desde sus comienzos: fue uno de los pocos actores nominados al Oscar por su primer papel protagónico en una película (como Rozanov en “Vienen los rusos, vienen los rusos” -1966-).

También estuvo nominado al Oscar por sus papeles en "The Heart is a Lonely Hunter" (1967) y "Argo" (2012). Y en los últimos años fue nominado a varios galardones por su destacada actuación en la serie "The Kominsky Method".

En 2019 obtuvo un lugar en el famoso Paseo de las Estrellas de Hollywood.