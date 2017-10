Acusan de cometer acoso sexual al productor de cine Harvey Weinstein

Varias actrices rompieron el silencio y acusaron en masa al productor de haberse extralimitado.

El escándalo sexual que envuelve al poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein tomó un giro internacional este jueves con la apertura de una investigación policial en Nueva York y otra en Reino Unido, mientras fue acusado de una cuarta violación.

Una portavoz de la policía neoyorquina confirmó a la AFP que investiga un caso ocurrido en 2004, mientras que las autoridades británicas hacen lo mismo sobre una presunta agresión sexual cometida en los años 1980 en Londres.

Según el diario The New York Daily News, las pesquisas neoyorquinas involucran a la actriz Lucia Evans, quien el martes acusó al magnate cinematográfico en la revista The New Yorker de haberla obligado a practicarle sexo oral.

“Me atacó”, dijo Evans. “Me forzó a practicarle sexo oral”, afirmó. “Yo dije una y otra vez ‘no quiero hacer esto, para, no’. Traté de irme, pero quizás no traté lo suficiente. No quería patearlo o pelear”.

No está claro si Evans denunció en ese entonces la agresión a la policía, que este jueves no dio detalles sobre el tema.

En el mismo artículo, otras dos mujeres aseguran haber sido violadas por el productor.

Este jueves, la actriz Rose McGowan afirmó que ella también había sido violada por Weinstein.

Según el diario The New York Post, el jefe de detectives de la división especial de víctimas de la policía neoyorquina dio órdenes de “identificar y localizar y entrevistar a todas las potenciales víctimas” de Weinstein.

La policía de Nueva York recibió en 2015 una denuncia de agresión sexual contra el productor de la modelo italiana de origen filipino Ambra Battilana Gutierrez, entonces de 22 años, que lo acusó de manosearle un seno.

Al día siguiente, con la ayuda de la policía, Battilana volvió a encontrarse con Weinstein llevando un grabador escondido. En la grabación, comentando el episodio de la noche anterior, le dice: “No lo volveré a hacer”.

Pese a todo, el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, decidió en 2015 no presentar cargos contra Weinstein por falta de pruebas.

– “Espero tener una segunda oportunidad” –

El miércoles el productor fue visto por primera vez desde que estalló el escándalo, cuando salía de la casa de una de sus hijas en Los Ángeles.

“No estoy muy bien, pero lo intento. Necesito ayuda”, declaró a la prensa que le seguía. “Todos cometemos errores. Espero tener una segunda oportunidad”.

Según el portal TMZ especializado en famosos, Weinstein viajó a Arizona (suroeste) para ingresar en un centro donde recibir tratamiento para la adicción al sexo.

La exitosa carrera de Weinstein, de 65 años, se esfumó desde que The New York Times publicó el 5 de octubre un explosivo artículo sobre sus continuos acosos y abusos sexuales a decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes actrices y asistentes.

Cofundador de los estudios Miramax y The Weinstein Company, atrás quedan ahora los más de 80 premios Óscar ganados y 300 nominaciones conseguidas por sus producciones.

Su empresa lo despidió, y su mujer, Georgina Chapman, le pidió el divorcio.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense tiene previsto reunirse el sábado de urgencia para estudiar si expulsa a Weinsteincomo miembro de la institución.

La lista de actrices que aseguran haber sido objeto de sus insinuaciones sexuales no deja de alargarse: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Rosana Arquette, Cara Delevingne, Léa Seydoux, Emma de Caunes, Judith Godrèche…

“Gracias a Dios, se está hablando de eso”, dijo la actriz Jane Fonda, quien confesó a la BBC que había descubierto las acusaciones contra Harvey Weinstein hace un año pero no había querido hablar de ello para no revelar la identidad de una de las acusadoras, una decisión que dice lamentar.

El expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle dijeron estar “asqueados” y la excandidata presidencial demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, confesó estar “impactada y horrorizada”.

Weinstein aportó dinero para las campañas electorales de Clinton y las de otros demócratas durante años.

– Paralelismos con Cosby –

El caso Weinstein evoca elementos del escándalo Bill Cosby: las presuntas víctimas han salido a la luz después de varias décadas y ambos han llegado a acuerdos secretos para mantener en silencio a varias mujeres.

En vista de la feroz batalla legal a la que puede enfrentarse, el productor reforzó hace poco su equipo de abogados con la incorporación de Blair Berk, que ha representado a Mel Gibson y Lindsay Lohan, según la revista The Hollywood Reporter.

Weinstein, al igual que Cosby, ha insistido que todos los actos sexuales fueron consentidos.

Miembros de The Weinstein Company insisten en que desconocían que el magnate pagara a mujeres para no destapar los supuestos abusos. The New York Times aseguró, citando a David Boies, un abogado que representó al productor, que la junta estaba al corriente de tres o cuatro acuerdos.

(AFP)