CAFO inició acciones legales contra La Vela Puerca por vender entradas sin autorización para show en el Centenario

Las entradas para el 19 de marzo ya están a la venta, sin embargo, CAFO le negó a la banda la posibilidad de tocar en esa fecha en el Estadio Centenario.

A través de sus redes sociales la banda de rock uruguayo La Vela Puerca promociona su show para el próximo 19 de marzo en el Estadio Centenario. Sin embargo el presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Ricardo Lombardo, aseguró que ese evento no se hará.

Lombardo contó este jueves en el programa 100% Deporte de la Sport 890 AM que desde el 7 de marzo hasta el 24 el Centenario no tendrá actividad, por el partido que jugará la selección uruguaya frente a Perú ese mismo día. Lo único que habrá son partidos de Sudamericana, que ya estaba previstos por la Conmebol y que no se pueden cancelar.

Sobre el concierto, Lombardo contó que en primera instancia le negaron a la banda tocar en esa fecha. Posteriormente se enteraron que se habían puesto entradas a la venta, por lo que el presidente de la CAFO le envió un mail al productor del evento volviéndole a explicar que no estaba habilitada la fecha. A su vez, decidieron tomar acciones legales dado que no "les pareció correcto" el accionar del grupo.

Lombardo argumentó que la desinstalación del escenario y los artefactos del concierto lleva algunos días, lo que no permite que el Centenario esté libre para la fecha en la que se juega el encuentro frente a Perú.