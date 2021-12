Carnaval 2022: el aforo será de 100% en el Teatro de Verano, pero solo para público vacunado

El 22 de noviembre lo solicitó Daecpu y en las últimas horas recibieron la respuesta positiva de parte de la Intendencia de Montevideo.

Jorge Ferreira, directivo de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu), confirmó a Telemundo que la Intendencia de Montevideo aprobó el aforo de 100% en Teatro de Verano y con público solo vacunado. Esto será para el concurso oficial de Carnaval.

“De esto depende la sustentabilidad del carnaval. Con un 70% de aforo era imposible”, dijo Ferreira.

Además, contó que habrá “un par de restricciones para los conjuntos” que “pueden cambiar” de acá al inicio del concurso.

Los conjuntos no pueden bajar al pedregullo y no pueden llegar a la platea. “Nos duele mucho”, pero es la forma que “los componentes no tengan contacto con el público", planteó.

“Exhortamos a los componentes a que se vacunan, pero hay conjuntos que tienen componentes que aun no se han vacunado", dijo.