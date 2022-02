Cinco años después, Gorillaz vuelve a Uruguay para tocar en el Antel Arena

El festival Primavera Cero contará también con la presencia de la argentina Nathy Peluso y el rapero uruguayo Zeballos.

La banda Gorillaz volverá a tocar en Uruguay este 28 de abril en el Antel Arena, anunció Daniel Astori Sueiro, director de la productora Gaucho, encargada del evento.

El show es parte de Primavera Cero, festival que ese día también contará con la presencia de la argentina Nathy Peluso y el rapero uruguayo Zeballos.

Aún no se conocen los precios de las entradas, que estarán a la venta a partir del miércoles 9 de febrero para usuarios de la tarjeta OCA y para público en general desde el domingo 13 en Tickantel.

El show es únicamente para inmunizados contra el coronavirus, por lo que los mayores de 12 años deberán presentar certificado de vacunación con al menos dos dosis.

La noticia había sido adelantada en una entrevista a fines de 2021 por el vocalista de la banda, Damon Albarn, también líder de Blur.

El británico acaba de lanzar su segundo disco solista, denominado The nearer the fountain, more pure the stream flows –en español: Cuanto más cerca está la fuente, más pura fluye la corriente. Entre sus 11 canciones está The Tower of Montevideo, una canción dedicada al Palacio Salvo, edificio que lo maravilló en su primera visita al país en 2013, cuando llegó a dar un concierto con Blur. En esa entrevista contó que planea tocar la canción en una instancia especial en el lugar.

Gorillaz se presentó en Uruguay diciembre de 2017 en el Velódromo contratado por el mismo festival. Esa noche tocó ante unas 7.000 personas.