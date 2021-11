Damon Albarn anunció que Gorillaz volverá a Uruguay en 2022

El vocalista de la banda británica incluyó en su segundo disco solista una canción dedicada al Palacio Salvo.

La banda Gorillaz que visitó Montevideo en 2017 volverá el año que viene. Así lo anunció su vocalista Damon Albarn, también líder de Blur, en una entrevista.

El británico acaba de lanzar su segundo disco solista, denominado "The nearer the fountain, more pure the stream flows" –en español: cuanto más cerca está la fuente, más pura fluye la corriente.

Entre sus 11 canciones está "La torre de Montevideo", una canción dedicada al Palacio Salvo, edificio que lo maravilló en su primera visita al país en 2013, cuando llegó a dar un concierto con Blur, según publicó El Observador.

En una reciente entrevista radial, Albarn contó que se estaba quedando en un hotel frente al Palacio Salvo cuando la compuso.

"Es un edificio fascinante construido por un arquitecto italiano que se llamaba Palanti, en los 30's", dijo.

El músico resaltó que en un momento fue el edificio más alto de Sudamérica y que en su interior funcionaron cines, bailes, y restaurantes.

También contó que planea visitar próximamente Uruguay y tal vez tocar la canción en una instancia especial en el hotel donde todo comenzó.

"Voy para allá con Gorillaz. A principios del año que viene. Pero no podría cantar la canción en ese contexto. Tal vez debería hacer un launge con el piano en mi día libre", aseguró Albarn.