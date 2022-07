"Donde el duelo no se hace solo cabe la enfermedad", dice el psicólogo y escritor Gabriel Rolón en su gira por Uruguay

Rolón se encuentra en Uruguay para presentar “Palabra plena” en el Metro.

El sicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón se encuentra de gira por varias ciudades uruguayas con un nuevo espectáculo que, entre otras cosas, trata sobre el duelo por las pérdidas, el tema de su último libro, que fue uno de los más vendidos en Uruguay en el último año.

La última publicación de Rolón, “El duelo”, fue Libro de Oro en Uruguay por ser el más vendido de autor extranjero en la categoría no ficción.

“Por mucho que vos te prepares, el duelo siempre te agarra un poco indefenso. Y ahí empieza esa lucha dolorosa que lleva adelante todo aquel que pierde algo que ama”, dijo Rolón en diálogo con Telemundo.

Rolón utiliza el término “ensombrecido” para la persona en duelo e insiste en que se trata de un proceso que es parte indisociable de la vida.

“Cuando vos perdés algo que amás, no podés dejar de pensar en esa persona, ese trabajo, en lo que fuera que te ha puesto en duelo. Se ensombrece tu vida. Ahí empieza a darse la batalla. Lo más importante del duelo es admitir que el duelista es un guerrero. Entonces, restituyo el valor del duelo: donde el duelo no se hace solo cabe la enfermedad. Si no hacés un duelo quedás deprimido o melancolizado”, agregó.

“Palabra plena” se presentará el sábado 23 y domingo 24 en el Teatro Metro. Las entradas están a la venta en Abitab.