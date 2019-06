La crítica de Carlos Dopico.

Dos décadas después del estreno de ‘Men in Black’, esta semana llega la nueva secuela, y tal como se ha adelantado ya no incluye a Will Smith y Tommy Lee Jones como los caza alienígenas sino que son Chris Hemsworth y Tessa Thompson quienes se prueben las lentes y trajes negros para proteger a la tierra.

El es H un veterano agente encubierto, mañoso, seductor, y tan desalineado como implacable. Ella es M una novata a prueba sin vida social alguna que acaba de persuadir a su compañero para ser parte de una misión asignada. Ser los anfitriones de Vungus, uno de los más altos jerarcas jabalianos. Hay que salir de farra, chupar, tirar unos pasos y mantenerlo con vida.

La misión no sale como se esperaba pero introduce los elementos necesarios para el resto de la cinta: una potentísima arma, un gesto de desconfianza y un toda una conspiración.

Es cierto que para muchos de los seguidores de la saga que protagonizaron hasta ahora Will Smith y Tommy Lee Jones, se extrañará la dupla fundadora, sin embargo vale señalar que fue sorprendente el primer capítulo de Men in black y bastante soporíferas el resto de las secuelas. Sin entrar en comparativas aquí, la química de la nueva pareja funciona, ninguno reemplaza los viejos roles y de hecho casi se invierten. Ella es la más mesurada y Hemsworth el más alocado. Sin embargo no hay escenas hilarantes ni tampoco pasajes de acción encendida. Destacan a penas algunas persecuciones y una lucha paralela en la que Gary Gray se luce en el montaje de la coreografía.

El personaje más simpático poeni, un pequeño alfil del ajedrez que escoltaba a la reina.

Con armas modernas y autos de alta gama que contrastan con el resto de la utilería y efectos especiales a la altura de estos tiempos es que desembarca una nueva trilogía con la que Sony pictures pretende reactivar la franquicia.

El nombre de la saga, y la nueva dupla con participación femenina se resuelve temprana y neciamente en la cinta. “Ya tuve esta conversación y no quieren cambiarlo” advierte Emma Thompson como la agente O dejando el tema a la deriva.

La misión más difícil de esta nueva dupla y su director será sin dudas superar la taquilla de los tres primeros episodios de la saga que han recaudado encima de los de 1200 millones de dólares a nivel mundial. Men in black estuvo nominada en tres ocasiones a los Oscar y fue distinguida en una oportunidad por Mejor Maquillaje.

‘Men in Black: International’ ha sido dirigida por F. Gary Gray y su reparto lo completan Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, y Rebecca Ferguson

Dura una hora 55 minutos y es apta para mayores de 9 años