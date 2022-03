El cantautor británico negó que tome "prestadas" ideas sin pedir permiso ni dar crédito.

Ed Sheeran es acusado de plagio en uno de sus máximos hits, Shape of You y fue llevado a juicio. El cantautor británico negó que tome "prestadas" ideas sin pedir permiso ni dar crédito.

Compareció hoy ante el Tribunal Superior de Londres, al comienzo de la exposición de pruebas de los abogados de dos compositores anónimos que le han denunciado por infringir sus derechos de autor. Afirman que "Shape of You" es un plagio de su tema "Oh Why".

La acusación de los autores del tema interpretado por el artista Sami Chokri, subraya que el artista "toma prestadas ideas" y las "incluye en sus canciones; "a veces lo reconoce, pero otras veces no".

Según el abogado demandante, Sheeran otorga créditos a esas "ideas prestadas" dependiendo de si son famosos o no y, en este caso, agregó, sus defendidos "no son Shaggy, Coldplay, Rihanna o Jay-Z".

"Si lo fuesen, hubiesen sido tratados de una manera muy diferente", expuso Sutcliffe al presentar el caso.

Al ser preguntado por su abogado Sheeran contestó con un rotundo "no": "Esos ejemplos que ha puesto son obviamente de artistas famosos, dos de ellos son gente con la que he compuesto canciones", recordó.

En 2017, Ed Sheeran fue el artista más vendido del mundo, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), con su tercer álbum "Divide", que incluye el single "Shape of You".