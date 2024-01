El actor David Soul, de la serie Starsky y Hutch, murió a los 80 años

Soul, cuyo verdadero nombre era David Richard Solberg, había nacido en Chicago y adquirió la nacionalidad británica en 2004.

El actor estadounidense David Soul, quien interpretó a Hutch en la serie de la década de 1970 "Starsky y Hutch", murió el jueves a los 80 años de edad, informó el viernes su esposa, Helen Snell.

Soul, cuyo verdadero nombre era David Richard Solberg, había nacido en Chicago y adquirió la nacionalidad británica en 2004.

"Esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia", dijo Helen Snell, quinta esposa del actor, en un comunicado.

David Soul, su nombre artístico, vivía en Londres, junto a su mujer, una ciudad que había elegido para pasar el resto de sus días y donde se hizo fiel seguidor del equipo de fútbol Arsenal.

"Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida serán recordadas por las muchas personas a las que conoció", agregó Helen Snell.

En la serie "Starsky y Hutch", emitida durante 92 semanas en Estados Unidos entre 1975 y mayo de 1979, David Soul actuó junto a Paul Michael Glaser, formando la famosa pareja de detectives de policía, que se movía en el también mítico Ford Gran Torino rojo con una franja blanca.

La serie narraba sus aventuras en el pueblo imaginario de Bay City, donde los dos policías contaron con la ayuda de Huggy Bear, su fiel informador, interpretado por Antonio Fargas.

En 2004 se hizo un largometraje a partir de la serie "Starsky y Hutch". Owen Wilson encarnó el papel interpretado por David Soul 30 años antes y Ben Stiller asumió el rol de Paul Michael Glaser.

Paralelamente a su desempeño como actor, aprovechando el éxito de la serie, se lanzó a una carrera musical como cantante, grabando cinco álbumes, con temas como 'Don't give up on us', en 1977, que llegó a ser número uno en Reino Unido.

AFP