El chef Anthony Bourdain fue hallado muerto en un hotel en Francia

Según anunció la CNN, cadena para la que trabajaba, se suicidó.

Falleció a los 61 años Anthony Bourdain, el chef estrella de la televisión de EE.UU.

En noviembre pasado había visitado Uruguay por segunda vez, para grabar su programa que emite la cadena CNN.

Anthony Bourdain murió a los 61 años. Según la cadena para la que trabajaba, el chef se habría suicidado. Estaba en la región francesa de Alsacia trabajando en el próximo episodio de su programa Parts Unknown, sobre comida y viajes. Fue encontrado ahorcado a primera hora de la mañana en el hotel de la localidad de Kaysersberg donde se alojaba, a unos 75 kilómetros de Estrasburgo.

Bourdain era uno de los cocineros más destacados del mundo, estrella televisiva gracias a sus programas de cocina. “Con enorme tristeza, podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain”, dijo la CNN en un comunicado emitido este viernes. “Su amor por la aventura, los nuevos amigos y la buena comida y bebida y sus historias extraordinarias sobre el mundo lo convirtieron en un narrador único”, prosigue la cadena, que ha destacado que los “talentos” de Bourdain “nunca” dejaron de sorprenderles. “Lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familia en este momento increíblemente difícil”, finaliza el texto.

En 1999 publicó en The New Yorker un artículo, titulado Don’t eat before reading this (no coma antes de leer esto), que introdujo a los lectores en las cocinas de Nueva York, en las que Bourdain había trabajado durante años. Solo un año después, publicó su autobiografía, Confesiones de un chef (2000), que lo sacó de los fogones para convertirlo definitivamente en un cocinero mediático.

Parts Unknown se emitía desde 2013 y el espacio, fuertemente marcado por la personalidad del chef, ganó cinco premios Emmy. Pero Bourdain ya era una estrella de la televisión antes de incorporarse a la CNN, en 2012. Su programa No Reservations, sobre comida y viajes, se emitió durante ocho temporadas en Travel Channel.