El exbailarín argentino Iñaki Urlezaga trabaja con el Ballet Nacional del Sodre como maestro invitado

"Tengo un enorme cariño y respeto por María Noel Riccetto", afirmó.

A sus 46 años, el maestro y coreógrafo argentino Iñaki Urlezaga se dedica a trasmitirles a los bailarines su conocimiento y experiencia.

"Es la primera vez que trabajo con la compañía. Tengo un gran amor por esta tierra, ustedes son todos lo buenos que nosotros no somos. Además, tengo un enorme cariño y respeto por María Noel Riccetto, bailamos juntos. Cuando me invitó a venir, dije que sí, por supuesto", dijo el artista y agregó que el BNS es una compañía "muy predispuesto, muy abierta, con una gran alegría para trabajar".

Se retiró en 2018 en el Teatro Colón y desde entonces gira por el mundo dando clases y creando ballets. En 2019 fue convocado en San Petersburgo, Rusia, para crear la “Dama de picas” por los 220 años del poeta Aleksandr Pushkin.

En estos días, Urlezaga también participa de la reposición de “Raymonda”, el próximo ballet que el BNS estrenará el 18 de agosto.

"Me invitaron a dar clases y me pidieron luego que me quede un poco más. Estoy muy contento de estar acá", agregó.