En duda show de La Vela Puerca en el Centenario: productora critica "atropello de Cafo" e iniciará acciones legales

La "decisión ilícita de Cafo (...) limita en forma arbitraria la libertad de disfrute de miles de ciudadanos que han adquirido su entrada", aseguró la productora del show.

La productora AM, encargada de organizar el concierto de La Vela Puerca en el Estadio Centenario previsto para el 19 de marzo, emitió este mediodía un duro comunicado apuntando contra la Comisión Administradora del Field Oficial (Cafo) por la posible no realización del recital.

El presidente de Cafo, Ricardo Lombardo, dijo este jueves en la Sport 890 AM que en primera instancia le negaron a la banda tocar en esa fecha por la proximidad con el partido entre Uruguay y Perú por Eliminatorias (24 de marzo). Posteriormente se enteraron que se habían puesto entradas a la venta, por lo que Lombardo le envió un mail al productor del evento volviéndole a explicar que no estaba habilitada la fecha. A su vez, decidieron tomar acciones legales dado que no "les pareció correcto" el accionar del grupo.

Eduardo "Atin" Martínez, titular de AM Producciones, aseguró por su parte que la fecha fue "acordada" desde un principio con Lombardo y que "es falso que sea preciso pedirle autorización a Cafo para vender entradas", dado que es una "facultad exclusiva de la Intendencia de Montevideo que fue cumplida en tiempo y forma el 20 de diciembre".

El comunicado no es claro a la hora de confirmar o no la realización del concierto. "A esta altura corresponde señalar que no existe causa alguna de incumplimiento de nuestra parte. Y que las que han sido intimadas carecen de toda causa. Por tanto deberá procederse a confirmar la realización del espectáculo", indican en primera instancia, y agregan que "Cafo no puede resolver la suspensión del espectáculo por decisión propia e inconsulta con su contratante".

Sin embargo, en el último párrafo aseguran que la "decisión ilícita de Cafo (...) limita en forma arbitraria la libertad de disfrute de miles de ciudadanos que han adquirido su entrada".

"Su imposición por la vía de los hechos, solo provoca daños ilegales. Los mismos serán resarcidos por los causantes del mismo. Razón por la cual acudiremos a la vía judicial", anticipan.

AM aclara que la decisión de realizar o no el espectáculo "no es competencia de Cafo". "Esta desconoce claramente la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, para fines musicales y anexos, hoy vigente y con precio pago. Por tanto si es su voluntad rescindir puede hacerlo. Eso si, a través de los organismos judiciales competentes. No por un acto de imperio inexistente de quien preside Cafo, avasallando un contrato que no respeta ni cumple", añaden.