Telemundo se encontró con el Cebolla Rodríguez jugando al truco en la Criolla del Prado.

Las declaraciones del Cebolla a Telemundo:

Siempre me gustó pero lamentablemente por trabajo nunca podía venir porque estuve muchos años en el exterior y siempre lo seguía por internet. Hoy que estoy en Uruguay tengo la suerte de poder venir.

Me gusta todo lo que rodea al caballo, las criollas, las pruebas de riendas, me gusta trabajar en el campo con el ganado, me gusta la doma. Y el ambiente que es muy sano y que es muy lindo.

En el truco hasta ahora soy ganador pero justo me toca jugar contra un cura y no me gusta mentirle mucho. El año pasado vine y tuve la suerte de ganar, hoy mantenemos la racha.