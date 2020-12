Estas son las nuevas canciones para musicalizar las Fiestas

En Uruguay, por ejemplo, Chacho Ramos lanzó "Tu amor para Navidad".

Robbie Williams se corre de su performance romántica y apuesta al humor y la autocrítica disfrazándose del primer ministro del Reino Unido Boris Johnson para actuar en su nuevo video.

El Covid-19 va a dejar marca en todos nosotros y también va a dejar su huella en la música.

“Can´t Stop Christmas” es de esas canciones que con el correr de los años ayudará a recordar qué pasó en 2020: “Oh, qué año miserable, pero qué momento para estar vivo. Tristemente algunos amigos desaparecieron, esto nunca había pasado antes. Se siente como si estuviéramos en guerra”.

En este tema navideño del ex Take That no falta alcohol en gel, menciones al FaceTime y al Zoom, distancia social e incertidumbre.