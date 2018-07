Franklin Rodríguez sobre la suspensión del sindicato de actores: “Esto se llama persecución”

El actor aseguró que no está obrando políticamente y que "esto no tiene nada de político".

El actor Franklin Rodríguez conversó con Telemundo luego de su renuncia al Sindicato de Actores, tras la decisión del mismo de suspenderlo por seis meses.

“Me cayó mal, hace ya un mes y algo que vengo con tropiezos distintos debido a las manifestaciones de lo que pienso. Puede ser discutible, pueden no compartir lo que hago, pero es como yo pienso. A mí no se me ocurriría decirle a nadie ‘no pienses eso'”, explicó.

“Se formó una gran bola de nieve que no sé cómo va a terminar. Lamento profundamente que discutamos estas cosas. Me duele en lo más íntimo que los actores, mis compañeros, hayan tomado esta decisión. Que mi ex sindicato haya creído que la mejor idea era castigarme así”, sostiene.

“Que te echen de un sindicato porque pensás distinto no es la mejor manera. Nunca tuve la oportunidad de justificar mis dichos, simplemente recibí una carta de tres páginas que decía ‘lo siento, estás suspendido por tres meses'”.

“Yo detesto volverme una víctima”, confiesa Rodríguez. “Odio estar en ese lugar. Quiero que la gente me recuerde y me salude en la calle y que me diga ‘qué buen actor que sos’, si es que lo soy, no porque nos peleamos entre nosotros y yo quedo como una víctima. Y estoy en un lugar de víctima porque ellos me pusieron ahí”.

“Se está marcando un hito que es ‘prohibido pensar'”.

Por otro lado, el actor reconoce que “el grado de solidaridad es muy grande” pero que “se convirtió en Peñarol o Nacional y yo no quiero eso”.

“Esto no tiene nada de político”, aclara. “Yo no pertenezco a nadie, yo no estoy obrando políticamente. Soy un actor que actúa y vive de lo que hace”.

“No me arrepiento de lo que dije en el semanario Voces. Si yo dudé en algún momento de alguna de mis declaraciones, ahora reafirmo que este soy yo, le guste a quien le guste”. “Esto tiene una sola palabra, se llama persecución. Se llama disciplinar al otro”.

Asegura que renunció “de por vida” al sindicato y agradeció a los compañeros que le transmitieron su solidaridad. También finalizó diciendo que no quiere arengar a la renuncia de sus compañeros, que se queden tranquilos porque está bien y que no ha recibido amenazas.