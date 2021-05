Grammys: tras acusaciones de corrupción cambiaron condiciones para elegir nominados

Eliminaron los comités secretos formados por entre 15 y 30 expertos de los que no se conocía sus identidades

Los organizadores de los Grammy anunciaron la eliminación de los comités "secretos" que seleccionan los trabajos nominados a los prestigiosos premios, tras las críticas de artistas y las acusaciones de manipulación.

Los comités consistían en paneles de entre 15 y 30 expertos de los que no se conocía sus identidades. Estos definían 61 de 84 categorías.

La Recording Academy dijo que para los premios del 2022, sus más de 11.000 miembros decidirán los nominados.

La academia dijo que estos "cambios significativos" reflejan su "compromiso continuo de evolucionar con el panorama musical y garantizar que las reglas y directrices de los premios Grammy sean transparentes y equitativas".

En su comunicado, la organización dijo que también trabaja en reducir el número de categorías en las que sus miembros pueden votar. Antes lo hacían en 15 y ahora lo harán en 10.

Los cambios se producen después de que el pasado noviembre el artista The Weeknd acusara a los organizadores de los Grammy de "corrupción". A pesar del éxito comercial rotundo de su disco “After hours”, que contiene el hit Blinding Lights producido por la ex dupla Duft Punk, no recibió ninguna nominación.

"La corrupción de los Grammy continúa. Me deben a mí, a mis fans y a la industria, transparencia", escribió el canadiense.

El año pasado, la primera directora ejecutiva de la academia, Deborah Dugan, fue despedida y ella denunció haber sido víctima de acoso sexual, y señaló que había presenciado “escandalosos conflictos de interés” entre los miembros de la dirección, que hacen negocio con la institución, lo que implicaba corrupción en el sistema de votación

Dugan presentó una demanda en la que alega que fue expulsada después de plantear sus preocupaciones.

Por otra parte, Zayn Malik, excantante de One Direction, criticó en marzo los comités anónimos encargados de seleccionar.

"Mantengo la presión y lucho por la transparencia y la inclusión. Necesitamos asegurarnos de que estamos honrando y celebrando la 'excelencia creativa' de TODOS. Acabemos con los comités secretos", tuiteó el cantante, quien nunca ha sido nominado con su exgrupo o como solista.