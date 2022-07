Jaime Roos vuelve al Estadio Centenario con un recital que ya tiene fecha confirmada

Las entradas todavía no están a la venta.

El músico Jaime Roos volverá a tocar en el Estadio Centenario luego del show que brindó allí el 17 de diciembre de 2021 tras varias cancelaciones y cambios de escenario.

Roos estará de nuevo en el Centenario el próximo 26 de noviembre, de acuerdo a lo que pudo conocer Telemundo. Las entradas todavía no están a la venta.

Después de tocar en el principal estadio del país, Roos trasladó su espectáculo Mediosiglo a Punta del Este, balneario donde brindó un show durante el pasado verano.

Previo al espectáculo de diciembre, el artista contó en entrevista con Telemundo: "Con tanta demora y tal parece el show del fin del mundo, pero quiero desdramatizar".

Durante la entrevista también habló sobre cómo se sintió durante el tiempo en que no tocó en vivo -estuvo siete años sin pisar un escenario- y sin estar en contacto con el público. "Me siento mejor ahora que antes (...) Fue un shock de buceo interior, y llegó un momento que me harté de mí, estoy harto de mí y ahora quiero tocar", dijo.