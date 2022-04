Jon Batiste fue el gran vencedor de los premios Grammys: se llevó cinco de los once premios a los que aspiraba

El talentoso jazzista de Nueva Orleans se llevó cinco gramófonos, incluyendo a mejor video musical y álbum del año con su aclamado "We Are".

Jon Batiste, el talentoso jazzista de Nueva Orleans, fue el gran vencedor de los premios Grammys. No es masivamente popular y hoy está en boca de muchos porque se llevó cinco de once premios a los que aspiraba.

Venía de una carrera en televisión y también haciendo la banda sonora de una película memorable como "Soul".

Batiste de 35 años, había recibido once nominaciones para los Premios Grammy y se alzó con cinco gramófonos, incluyendo mejor video musical y álbum del año con su aclamado "We Are".

El artista negro, hijo de una dinastía musical de Nueva Orleans, debutó aún adolescente con un primer disco a los 17 años.

Adquirió mucha visibilidad como director musical del programa estadounidense de entrevistas de Stephen Colbert, rol que tiene hace más de cinco años. No ha parado de crecer como una imponente voz en la escena musical, agregando además un mensaje de justicia social.

El jazzista ganó el año pasado un Óscar por la banda sonora de "Soul" (Pixar) que trata sobre un músico de jazz que resignifica su vida luego de un viaje al más allá.

Con su álbum "We Are", y su entusiasta sencillo "Freedom", Batiste ganó mejor álbum del año, mejor banda sonora para efectos visuales: película Soul; mejor videoclip: Freedom, y mejor actuación y canción de raíces americanas.