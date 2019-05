Jorge Drexler visitó a las orquestas juveniles del Sodre horas antes de presentar su show en el Auditorio

Los jóvenes interpretaron algunos de sus temas y el músico descubrió un instrumento que no conocía.

En su calidad de Embajador Iberoamericano de la Cultura, Jorge Drexler visitó el programa de Iberorquestas Juveniles que fomenta la actividad musical para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. En los talleres de luthería de cuerdas y vientos, Drexler descubrió un instrumento desconocido para él. Se trata de un arpa vibratoria, creada por los luthiers del programa y que prepararon como obsequio para el compositor.

Drexler cruzó luego al Auditorio del Sodre, acompañado por Ariel Britos, presidente de la Fundación del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Uruguay, donde los jóvenes músicos lo sorprendieron con versiones de sus temas A la sombra del ceibal y Todo se transforma que emocionaron a Drexler.

Antes de dar notas a la prensa, el cantautor respondió las preguntas de los adolescentes y destacó que la música es una herramienta de paz y de ciudadanía. Les contó que al escribir, busca la magia de las cosas cotidianas y les dijo que “con unos acordes y las palabras adecuadas se puede cambiar a toda una generación”.

El encuentro tuvo lugar horas antes de la primera de sus dos presentaciones en el Auditorio del Sodre, en las que Drexler toca sin banda de apoyo:

“Es muy artesanal, no tenemos luces programadas, no tenemos proyectores, no hay máquinas de humo, evitamos todos los ruidos de los equipos que hagan ruido, todo es movido tracción a sangre, con personas moviéndolas, las luces están fijas… Es muy teatral, muy sobrio y muy artesanal”.

Drexler dio ya 20 conciertos en el marco de su gira “Silente”.