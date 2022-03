La Academia condenó la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar y analiza sanciones para el actor

El actor fue galardonado como mejor actor por "Rey Richard: una familia ganadora". Si bien pidió disculpas al subir al escenario, se justificó al decir que "el amor te hace hacer locuras".

Todo se desarrollaba según lo planeado en el Dolby Theatre en la noche del domingo hasta que el humorista Chris Rock subió al escenario para presentar el Oscar al mejor documental. Hizo un par de chistes y después uno sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia.

De repente, Smith subió al escenario y le pegó en la cara. "¡Mantené el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", soltó de vuelta en su asiento. La cadena ABC cortó el sonido. "El amor te hace hacer locuras", se disculpó Smith, llorando, al recibir el Oscar al mejor actor por "Rey Richard: una familia ganadora", un rato después. "¿Me perdí algo?", dijo entonces la humorista Amy Schumer, una de las presentadoras de la noche, haciéndose la ingenua, con lo que arrancó las risas del público.

Horas más tarde, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas publicó una publicación en Twitter en la que condenó el acto de violencia. "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Este noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94 edición de los premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo", publicaron.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022