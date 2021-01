La ceremonia de asunción del gobierno estadounidense tuvo mucha música, moda y celebridades

Lady Gaga fue la encargada de cantar el himno y Jennifer López también cantó.

Lady Gaga asombró al público con una amplia y abullonada falda roja, diseñada por Schiaparelli y un mega prendedor en forma de paloma, también en dorado, como un llamado a la paz. Cantó el himno nacional de Estados Unidos con un micrófono dorado.

Por otra parte, Jennifer López, la cantante estadounidense de origen puertorriqueño, se presentó totalmente vestida de blanco por Chanel.

Cantó "This land is your land" (Esta tierra es tu tierra). La cantante criada en el Bronx de Nueva York, siguió luego con "America the Beautiful" (América la bella), y al final gritó en español un mensaje de unidad.

En cuando a la moda, la esposa de Biden, Jill, se inclinó por la pequeña marca Markarian, cuya diseñadora Alexandra O'Neill ideó para ella un vestido y un abrigo azul océano con solapas y puños de terciopelo.

Y tanto la ex primera dama Michelle Obama como la flamante vicepresidenta Kamala Harris eligieron al diseñador Sergio Hudson, un diseñador afrodescendiente originario de Carolina del Sur, que saltó a la fama luego de un reality televisivo.

Y la presentación que se llevó todos los halagos fue la de la joven poetisa afroamericana Amanda Gorman, de 22 años.

En sus versos pidió unidad en Estados Unidos. Bajo el nombre "La colina que subimos", el poema hizo referencia a la invasión del capitolio hace pocos días.

"Si bien la democracia puede retrasarse en ocasiones, no se la puede reprimir permanentemente", recitó.

Gorman es una niña prodigio que ganó su primer premio de poesía a los 16 años y fue coronada como la "mejor poeta joven" del país tres años después, mientras estudiaba Sociología en la prestigiosa Universidad de Harvard.