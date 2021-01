La colombiana Pilar Quintana ganó el Premio Alfaguara por su obra "Los abismos", que cuenta la maternidad desde un lugar que no se había contado antes

Se trata de uno de los premios más importantes para obra inédita de habla hispana.

La escritora colombiana Pilar Quintana, de 49 años, recibió el Premio Alfaguara de novela 2021, por su obra "Los abismos", que habla de la maternidad por imposición social.

El fallo se anunció en la Casa América de Madrid.

La protagonista de la novela es Claudia, una niña que contempla el conflictivo matrimonio de sus padres y sospecha que quizá no fue deseada y que su madre, si hubiera tenido la oportunidad de elegir, quizás hubiera decidido no tenerla.

"A mí me decían 'de eso no se habla'. Y literalmente como que me tapaban la boca y me salían letreros. Y creo que eso he hecho toda mi vida, y es poner en palabras lo que estaba vedado que dijera, porque estaba mal visto, porque era de mal gusto, porque una mujer no dice esas cosas, porque una madre no se comporta así. Entonces para mí la literatura ha sido mi refugio y el lugar donde pude ser yo misma", dijo Quintana.

Según el jurado, es una historia "poderosa" escrita con una prosa "sutil y luminosa”.

Se presentaron para el premio más de 2.400 manuscritos para este premio dotado con 175.000 dólares, y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. "Los abismos" llegará a las librerías el próximo 25 de marzo.

Quintana ha publicado cuatro novelas: "Cosquillas en la lengua" (2003), "Coleccionistas de polvos raros" (2007), "Conspiración iguana" (2009) y "La perra" (2017). Esta última se está traduciendo en 14 países y de la que ya se han vendido los derechos audiovisuales.