El tour en Sudamérica de su show 2023 "This is not a drill tour" incluye también a Argentina y Chile.

La gira de despedida de Roger Waters tendrá su memorable noche el 17 de noviembre en el Estadio Centenario. Así lo confirmó el cantante británico lo confirmó a través de sus redes sociales.

El tour en Sudamérica de su show 2023 "This is not a drill tour" incluye también a Argentina y Chile. Según la producción, su espectáculo es una nueva, sorprendente y extravagante experiencia cinematográfica del rock and roll y una llamada a la acción para amar, proteger, compartir el precioso y precario Planeta Tierra.

El show cuenta con 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, incluyendo "Us & them", "Comfortably numb", "Wish you were here" y "Is this the life we really want?". Además, Waters estrenará nuevas canciones como "The Bar".

Esta será la segunda vez que el músico británico se presenta en Uruguay, ya que lo había hecho en el mismo estadio en 2018.