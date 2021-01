La Intendencia de Montevideo presentó una convocatoria para artistas independientes

La directora de Cultura de la IM, María Inés Obaldía, explicó por ejemplo que habrá espectáculos de diez minutos en todos los barrios de la ciudad.

Parte del anuncio de la directora de Cultura de la IM, María Inés Obaldía:

Pensamos en intervenciones artísticas de 10 minutos. Quizá parezca muy poco. A trabajadores del teatro, de la danza, del circo, ya sea de manera individual o colectiva los convocamos a generar intervenciones artísticas de hasta 10 minutos en distintos barrios de Montevideo. Culminado ese acto deberán cambiar de lugar para presentarse. Con eso evitamos la aglomeración y posibilitamos el contacto artístico de todos los montevideanos.

Destinaremos líneas de apoyo a sectores artísticos independientes. No vamos a hacer un anuncio previo de dónde se van a llevar a cabo para no generar expectativa y aglomeración, eso no quiere decir que el artista no esté preparado. Los artistas recibirán $5.000 por presentación más los aportes correspondientes. Las exhibiciones deben ser presentadas para ser disfrutadas en espacios abiertos. Pueden ser propuestas nuevas, ya estrenadas o adaptaciones.