La legendaria Patti Smith llega a Montevideo de la mano del festival Primavera 0

La legendaria cantante y poeta norteamericana, Patti Smith conocida por muchos como la madrina del punk, llegará por primera vez a Montevideo el próximo 20 de noviembre en el marco del festival musical Primavera 0.

Su visita a los 72 años será todo un acontecimiento. Se trata del eslabón que une a la Velvet Underground con los Ramones, el arte pop de Warhol con la inconforme pluma de Ginsberg, a íconos del rock como Dylan, Springsteen y Michael Stipe, una visionaria de la contracultura neoyorquina, deslumbrada por Rimbaud y apadrinada por Sam Shepard, ícono de la rebeldía en la ciudad.

La indomable Patti Smith, inició su trayectoria artística a mediados de los 60 primero en Nueva York y más tarde en Paris. Sin embargo, su debut discográfico en el 75 con Horses fue el que daría notoriedad y tres años más tarde con Because the night la canción coescrita con el jefe, codo a codo con Springsteen, le traería la popularidad.

De ahí en más desarrollaría una carrera simultanea entre el terreno musical, literario y fotográfico, influenciada sin dudas por su ex pareja Robert Mapplethorpe.

Su llegada, quien dice podría esconder alguna sorpresa sin querer con esto alardear. Varias veces, desde su retorno a los escenarios en el 95, ha viajado junto al ex REM, y de hecho cantado en sus giras con Michael Stipe. Pero es tan solo una remota posibilidad.

El pasado año, Smith recibió el Nobel a la literatura que la academia Sueca entregara a su amigo Robert Allen Zimmerman en donde aprovechó para dar su versión de A Hard Rain’s A-Gonna Fall

Su más recientes trabajos discográficos son dos tributos: el primero Killer Road un homenaje que junto a Jesse su hija y el grupo Soundwalk Collective rinden a Christa Päffgen, más conocida como Nico, la cantante alemana de la Velvet Underground.

El segundo The Peyote Dance, el álbum surreal donde Smith despliega junto al colectivo Soundwalk toda una experiencia sonora sagrada sobre el pensamiento de Antonin Artaud.

Desde su creación en 2011 a la fecha el Primavea 0 ha traído a artistas como Sonic Youth, Beady Eye, Faith No more, Garbage, Blur, the Chemical Bthers, Iggy Pop, Gorillaz y hasta Nick Cave y sus Bad Seeds.

Esta vez el número principal en el Teatro de Verano será el de Patti Smith and her band, antecedida de forma local por otro proyecto de Pedro Dalton con un montón de ojos en la cabeza.