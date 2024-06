La leyenda del cine Gena Rowlands tiene Alzheimer, anunció su hijo

"Es una locura (...), ahora depende de nosotros", precisó su hijo.

La leyenda del cine estadounidense Gena Rowlands, cuya carrera en la industria del entretenimiento abarca más de seis décadas, padece de Alzheimer, anunció este martes su hijo, el director Nick Cassavetes, en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer", dijo Cassavetes, quien hizo un repaso de cómo trabajaron juntos en el rodaje de 'The Notebook', película en la que su madre interpretaba precisamente a una mujer con Alzheimer y de la que se cumplen dos décadas de su estreno en la gran pantalla.

La actriz, de 93 años, interpretó en aquella película a Allie, la versión más adulta del mismo personaje interpretado por Rachel McAdams.

Rowlands "está en plena demencia". "Es una locura (...), ahora depende de nosotros", precisó su hijo.

La abuela de Cassavetes, la actriz Lady Rowlands, también padeció Alzheimer y su lucha inspiró a Gena para interpretar a Allie en 'The Notebook', basada en la novela de Nicholas Sparks.

Conocida por sus colaboraciones con su difunto esposo, el actor y director John Cassavetes, en 10 películas, la actriz estadounidense ha sido galardonada en sus más de seis décadas de carrera con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro.

Su último papel en un largometraje lo interpretó en 'Six Dance Lessons in Six Weeks' (2014) coprotagonizada por Cheyenne Jackson.

