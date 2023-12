La película "La Sociedad de la nieve" fue nominada a los Globos de Oro como mejor película extranjera

La sociedad de la nieve tendrá un preestreno en Uruguay el 13 de diciembre y luego se estrenará a nivel mundial.

La película española "La sociedad de la nieve" inspirada en la tragedia aérea de Los Andes de 1972 logró una nominación a la 81 edición de los Globo de Oro a mejor película extranjera, informó este lunes la organización de los premios.

Los otros filmes que optan al galardón en dicha categoría son la francesa 'Anatomy of a Fall'; la finlandesa 'Fallen Leaves'; la italiana 'Io Capitano'; la estadounidense 'Past Lives' y la estadounidense-británica-polaca 'The Zone of Interest'.

Los otros filmes que optan al galardón en dicha categoría son la francesa 'Anatomy of a Fall'; la finlandesa 'Fallen Leaves'; la italiana 'Io Capitano'; la estadounidense 'Past Lives' y la estadounidense-británica-polaca 'The Zone of Interest'.

"La película tiene realmente un día (de estreno) en todo el mundo, (Uruguay) es una excepción que hemos hecho porque es una historia uruguaya y teníamos que hacer algo especial en Uruguay. El día 13 se va a proyectar la película prácticamente en todos los cines del país y el día 14 es cuando se estrena comercialmente", dijo su director, el español Juan Antonio Bayona, a Telemundo la semana pasada.

El actor protagónico es el uruguayo Enzo Vogrincic, que interpreta a Numa Turcatti, un joven que no era parte del equipo de rugby del Old Christians, pero viajó a acompañar a un amigo, y se convirtió en una pieza fundamental en la sociedad que se generó en la montaña.

Antes de su estreno en el festival de Venecia, Bayona viajó a Montevideo para proyectar la película por primera vez con los sobrevivientes y las familias de quienes murieron. "Estábamos muy nerviosos todos, ellos -los supervivientes- también porque habían visto la película y es muy intensa", confesó.

La película de Bayona fue la encargada de clausurar el pasado Festival de Cine de Venecia y fue la elegida para representar a España en la 96 edición de los premios Óscar.

