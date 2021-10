La referente de la escritura de terror Mariana Enríquez participará de la Feria del Libro presentando "Alguien camina sobre tu tumba"

Mi abuela y Stephen King son mis maestros de escribir terror", contó.

En primera persona, Mariana Enríquez escribió las crónicas sobre sus hallazgos y experiencias en más de 12 cementerios de distintas partes del mundo.

"Es lo más autobiográfico que creo que he escrito en mi vida. Lo quería pensar como el cementerio como algo integrado a la ciudad, con sus propias historias, sus leyendas urbanas, sus leyendas macabras, románticas, lo arquitectónico y el uso que se le da", contó la escritora a Telemundo.

Con cinco libros publicados, varios premios literarios internacionales en su haber, Enríquez se ha convertido en una de las principales plumas del terror contemporáneo. Una de sus inspiraciones para meterse en este género, fue su abuela, quien vivía las superticiones y religiosidad popular de forma natural y cotidiana.

"No temía hacerte tener miedo. Era una gran contadora de historias, muy climática, sabía cómo contarte un cuento para provocarte miedo, con remate, como se tienen que contar, y muchas veces usando miembros de mi familia. Eso me fue muy util porque no sé si son de verdad o no. Ese cruce de verdad y ficción lo aprendí de muy chica. Mi abuela y Stephen King son mis maestros de escribir terror", contó.

Para escribir "Alguien camina sobre tu tumba", exploró cementerios en Génova (Italia), Lima (Perú), Ohio y Nueva Orleans (Estados Unidos) y en distintos puntos de Argentina.

Si bien es una especialista en el relato de terror, confiesa que en algunas circuntancias sintió miedo en los cementerios, sobre todo en una visita en la noche en un cementerio de San Sebastián.

"Lo que hacía era sacar fotos, iluminaba con el flash. Y la verdad que un momento dije: 'si ilumno y veo algo, y si eso aparece en la foto tengo que salir corriendo'". relató.

Mariana Enríquez presentará por teleconferencia "Alguien camina sobre tu tumba" este domingo a las 19 horas en la feria del libro que se desarrolla en la Intendencia de Montevideo.