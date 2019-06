Lanzaron una versión inédita de Freddy Mercury grabada en el año 1985

El productor Dave Clark la buscó durante más de una década. Luego la restauró y la publicó a través de Youtube.

En 1985 Freddie Mercury grabó una versión inédita de la canción Time junto al productor Dave Clark, pero nunca salió del estudio de grabación.

Treinta años después, Clark relanzó el tema con un nuevo nombre: Time waits for no one. La canción era parte del musical Time, de 1986, escrito por el mismo Dave Clark.

La canción restaurada fue lanzada en Youtube con el video original de 35 mm en el que aparece Mercury, pero con el audio de la nueva grabación.

El productor encontró el demo original, después de una búsqueda que le llevó una década.

En la restauración aisló la voz de Mercury y participó el tecladista original para grabar una nueva pista musical. Sobre el resultado Clark expresó: “me puso la misma piel de gallina que cuando la escuché por primera vez”.