Los estrenos que se vienen a la gran pantalla: X-Men, Men in Black, Battle Angel, El Hombre Araña y la nueva de Tarantino

Representantes de Fox, Sony, Warner, Universal y varios estudios más mostraron qué vendrá en los próximos meses a salas.

En Alfabeta Life Cinemas se hizo el Roadshow, una muestra de los diferentes adelantos cinematográficos en las distribuidoras locales.

Desde Life Cinemas habrá una nueva entrega de la saga X-Men, una película de Marvel y un estreno importante como Battle Angel.

En Movie llegará una nueva animación de la saga de El Hombre Araña, Hombres de Negro, Los Ángeles de Charlie y Once Upon a Time in Hollywood, la nueva entrega de Quentin Tarantino.

RBS traerá Máquinas Mutantes, del director Peter Jackson, Avengers 4, Toy Story 4 y Frozen 2.