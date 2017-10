María Noel Riccetto habló de una posible dirección del Ballet Nacional: “hubo un ofrecimiento”

La bailarina participó de una campaña contra el cáncer de mama y contó sus planes profesionales.

En el marco del mes de concientización del cáncer de mama, Montevideo Shopping cerró su campaña de lucha contra la patología con un espectáculo artístico. En el evento participó la bailarina María Noel Riccetto, madrina de la campaña.

Riccetto habló de la campaña y de una posible dirección en el Ballet Nacional.

“Esto en particular me toca muy de cerca. Perdí a mi mamá por el cáncer de mama. Fue sumamente especial y fuerte”, contó la bailarina.

Luego de que Julio Bocca anunciara que dejaría la dirección del Ballet Nacional del Sodre, se evaluó que Riccetto lo sustituyera.

“Le tienen que preguntar a las autoridades”, dijo Riccetto sobre una posible dirección en el ballet Nacional.

“No he hablado por respeto a los compañeros. No es una decisión mía. Yo estoy a las órdenes. Hubo un ofrecimiento, yo nunca había confirmado nada pero tampoco hubo un rechazo porque no confirmé”, agregó.