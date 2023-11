"Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar", dijo Roger Waters tras negativa de hoteles para recibirlo

"Tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el expresidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado", afirmó.

El músico Roger Waters afirmó que Montevideo le “cerró” las puertas y que no tiene “dónde parar” en el marco del show que dará este viernes en el Estadio Centenario. ¿En qué contexto? En el de la decisión que han tomado varios hoteles de negarle la entrada ante su histórica postura sobre el conflicto en Medio Oriente.

Esto se da en un contexto internacional que mira con preocupación la escalada de violencia en Medio Oriente desde que el pasado 7 de octubre el grupo terrorista Hamás atacó e invadió Israel. Desde entonces, el Ejército israelí ha respondido con bombardeos diarios a la Franja de Gaza.

La semana pasada, Azul FM informó que varios hoteles de Montevideo se negaron a alojar al británico. Esto en el marco de su visita a la capital uruguaya para presentar su gira “This is not a drill”.

Los centros de hospedaje le habrían cerrado sus puertas al fundador de la mítica banda Pink Floyd ante su histórica postura en el conflicto de Medio Oriente que le ha ganado críticas por considerarla antisemita.

Este miércoles, en entrevista con el medio argentino Página 12, Waters se refirió a esta situación: “Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el expresidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado”.

“Estos idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí”, afirmó el músico británico.

Consultado sobre qué le han respondido desde los hoteles, Waters respondió: "Tengo entendido que en Montevideo han estado durante semanas en todos los diarios diciéndole a la gente que no compre entradas para el show. Y usted sabe cómo es: cuando machacás todo el tiempo con mentiras y lo hacés a gran volumen, conseguís que la gente diga ‘hum, quizá sea verdad, quizá no voy al show’. La última vez que estuve en Montevideo, cinco años atrás, ¡me dieron las llaves de la ciudad!”.