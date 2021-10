"Muerto con Gloria": se estrenó en cines la comedia uruguaya protagonizada por una mujer que tiene su despertar sexual con un fantasma

Hay productores del exterior interesados en hacer una remake de la película.

Este jueves llega a todos los cines del país la película "Muerto con Gloria", en la que la protagonista tiene su despertar sexual con un fantasma.

Es una divertida comedia que tiene efectos especiales y que luego de exhibirse en otros países se negocia la realización de remakes en otros idiomas.

La actriz Stefanía Tortorella interpreta a Gloria, que lleva 30 años sin haber tenido un orgasmo. Se muda de casa buscando dormir tranquila y encuentra la satisfacción sexual con un espíritu que habita allí.

"Nadie me cree que esto está basado en hechos reales. Nadie me lo cree, pero yo tengo una amiga que me contó una experiencia similar y dije 'vale la pena escribir sobre esto'", afirmó el coautor de "Muerto con Gloria".

A partir de la experiencia sexual paranormal todo cambia en la vida de la protagonista.

"El proceso que hace Gloria en la película es un proceso que hice yo. La película habla de la sexualidad y habla sobre el salto a la madurez, que eso lo hace Gloria pero no lo pude hacer yo", agregó.

"A nosotros lo que nos pasa es que nos parece que el sexo es un tema relevante, somos como marionetas de nuestros cuerpos, nos hacen hacer cosas y eso no está como bien visto. Pero sucede, y uno lo que hace es pintar un fresco de su mundo", dijo.

Uno de los escenarios principales es la librería más Puro Verso de Ciudad Vieja.

La película llega a los cines uruguayos después de estrenarse en el Fantasy Film Festival de Canadá. Productores del exterior demostraron interés en hacer la remake.

"La película se vendió para varios territorios, pero también hay negociaciones para que hagan su versión en otros idiomas", aseguró Sarser.