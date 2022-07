Murió el actor James Caan, que interpretó a "Sonny" Corleone en El Padrino

Caan también tuvo roles protagonistas en "Mi profesión: Ladrón" y "Rollerball", entre otras películas.

James Caan, quien interpretó a Sonny, el intempestivo hijo mayor de Vito Corleone en "El Padrino" y al escritor en el filme de suspenso "Misery", falleció a los 82 años, informó este jueves su entorno próximo.

"Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio", dijo su familia en la cuenta de twitter del actor.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022