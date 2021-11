Natalia Oreiro recibió el pasaporte ruso: "Como un puente de amor entre el Río de la Plata y Rusia, así me siento hoy"

La cantante y actriz uruguaya recibió el documento en Buenos Aires.

Días atrás trascendió que el presidente ruso Vladimir Putin le había otorgado la ciudadanía rusa a la cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro, muy popular en ese país como cantante y por su papel en varias telenovelas.

En las últimas horas la artista recibió el pasaporte ruso en Buenos Aires. Quien le entregó los documentos fue el embajador ruso en Argentina, Dmitri Feoktístov.

Este miércoles Oreiro hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que transmitió que estaba muy contenta e incluyó varias fotos con su nuevo documento -en las que también está su hijo Merlín Atahualpa- y un video donde se la escucha hablando en ruso.

"Como un puente de amor entre el Rio de la Plata y Rusia, así me siento hoy.⁣⁣ Emocionada y agradecida por este símbolo de hermandad entre dos culturas con mucho en común.⁣ La vida me dió esta oportunidad única y trabajaré para que éste compromiso sea cada vez más fuerte.⁣ Gracias a todxs las personas que me acompañaron en este camino y que son parte de este hermoso viaje", expresó Oreiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy)

En ocasión del día nacional, el pasado 12 de junio, publicó un mensaje en Twitter en el que lucía un "kokoshnik" rojo, el tocado tradicional, para felicitar a los rusos con ocasión de la fiesta y asegurar que "Rusia es también mi patria".

En 2018, la cantante grabó una canción dedicada al Mundial de Fútbol y en 2019 hizo una gira titulada "Unforgettable tour" por trece ciudades rusas.

Ese mismo año bromeó durante una entrevista en un popular programa televisivo ruso que sería "más rusa que Gerard Depardieu", quien recibió la ciudadanía rusa en 2013 después de un encontronazo con las autoridades francesas al aumentar los impuestos a los más ricos.

Con información de EFE