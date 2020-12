Paul McCartney publicó un nuevo álbum justo antes de terminar el año

El exBeatle no lo tenía previsto pero como se pasó tocando durante el encierro, se encontró con suficiente material.

El nuevo álbum de Paul McCartney, es en realidad la tercera parte de un tríptico, cuyo primer disco --su debut en solitario, titulado simplemente "McCartney"-- vio la luz hace cincuenta años.

"McCartney II" salió diez años después, en 1980.

El exbajista de The Beatles explicó en un comunicado que, en un principio, no había previsto sacar un álbum en 2020, pero que su confinamiento, el primero impuesto en el Reino Unido, le había dado la oportunidad de reelaborar antiguas canciones inéditas, y, además creó algunas nuevas.

“Empecé a finalizar canciones, pensando: esto es solamente para divertirme. Y luego que logré bastante me dije: esto es probablemente un álbum”, contó el ex beatle en The Tonight Show.

“Como no me di cuenta que lo estaba haciendo a conciencia, quedó mejor, más divertido”, agregó.

Uno de los sonidos más llamativos, la introducción de When Winter Comes nació como una musicalización para un corto animado, y luego se convirtió en una canción del disco.

En "McCartney III" el artista canta y toca el piano, la guitarra y el bajo, así como la batería a lo largo de 11 canciones.

Se trata de su 18º disco en solitario, tras "Egypt Station", que en 2018 lo catapultó a lo más alto de la lista de ventas en Estados Unidos.