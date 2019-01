Peter Jackson dirigirá un documental sobre el último show público de los Beatles

El anuncio se hizo en el aniversario 50 de la última presentación, hecha en la azotea de Apple Records en Londres.

Este miércoles se cumplieron 50 años del último show de los Beatles. El realizador Peter Jackson dirigirá una película sobre la grabación del álbum “Let it be”, con el que el conjunto británico se despidió.

NEW FILM PROJECT – We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson. pic.twitter.com/7e0h95FOWV

— The Beatles (@thebeatles) January 30, 2019