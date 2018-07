Polémica entre el teatro El Galpón y el actor Franklin Rodríguez terminó en denuncia ante la Institución de Derechos Humanos

Rodríguez cuestionó al programa Socio Espectacular y lo calificó como un negocio para el teatro El Galpón.

El 16 de junio en una extensa entrevista con el semanario Voces Franklin Rodríguez habló de su carrera profesional, de educación, las políticas de cultura del Frente Amplio y de la situación del teatro uruguayo.

Ante una pregunta sobre el programa Socio Espectacular Franklin Rodríguez los cuestionó y dijo que era negativo porque el sistema recibe dinero pero los actores ganan una miseria.

Agregó que las entradas baratas dañan a los que encaran el teatro en forma profesional y que el sistema fue y es negocio para salvar el teatro El Galpón.

Este viernes en una nota publicada por El Observador se informó que El Galpón había declarado persona no grata al actor y que le impidió el ingreso al ensayo de una obra.

Telemundo se comunicó con el secretario general de El Galpón, Héctor Guido, que reconoció que existe malestar con el actor y que el colectivo se siente agraviado pero aclaró que no hubo una decisión orgánica.

Con respecto a los ensayos, Guido dijo que existió una comunicación con la producción del Teatro del Notariado que había alquilado la sala para ensayos de una obra de Rodríguez y que le trasladó el malestar pero no se impidió el ingreso del actor.

Guido asegura que fue la producción del Notariado que, para evitar más desencuentros, decidió retirarse.

La situación provocó reacciones en las redes sociales y varios dirigeantes políticos del Partido Nacional expresaron su solidaridad con el actor, entre ellos el senador Luis Lacalle Pou, la presidenta del Partido Nacional Beatriz Argimón y el senador Javier García anunció que presentó una denuncia en la Institución de Derechos Humanos.

Este domingo el actor concedió una entrevista al diario El País, donde reiteró sus dichos y aclaró que estaba ensayando la obra con el director de la obra Mario Morgan en una sala alquilada de El Galpón y el jueves pasado Morgan le comunicó que no podían ensayar más en el lugar porque había sido declarado persona no grata por El Galpón. Relata que quedó completamente conmocionado y decidió irse.

En sus redes sociales, el Teatro El Galpón publicó en las redes sociales un comunicado donde aclara que Rodríguez no fue declarado persona no grata más allá de no compartir las afirmaciones que realizó.