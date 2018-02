Quentin Tarantino reconoció ser responsable por las lesiones que Uma Thurman se hizo grabando una escena

Luego de las declaraciones de Uma Thurman sobre el grave accidente que sufrió durante la grabación de Kill Bill 2 hace más de una década, su director Quentin Tarantino asumió responsabilidad y aseguró que es “uno de los mayores remordimientos de su vida”.

Las imágenes que difundió la actriz durante una entrevista con el New York Times, la muestran perder el control y chocar a bordo de un auto. Thurman resultó con lesiones en su cuello y piernas.

Catorce años después de la accidentada escena, Tarantino declaró: “Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se subió porque confió en mí. Y me creyó”.

Tarantino dijo que él comprobó el recorrido que iba a hacer Thurman en el vehículo pero que finalmente se hizo en el sentido contrario al que él había revisado. Según el director, nadie del equipo pensó en usar un experto para esa escena a pesar de que la actriz había solicitado un especialista de acción porque no se sentía cómoda.

Uma Thurman contó que Tarantino se comunicó con ella luego de las declaraciones de la actriz, hablaron sobre el accidente durante el rodaje y lo disculpó por lo sucedido.