Se publicó un adelanto de "The Beatles: Get Back", un documental de los últimos meses de la banda

Un informe de Camila Cibils.

Michael Lindsay-Hogg, hijo de Orson Welles, y que ahora tiene ochenta años, trabajó con los Beatles grabando los anuncios promocionales de «Paperback Writer»/«Rain», «Hey Jude», y «Revolution», y filmó uno de los documentales más célebres sobre el grupo, «Let it be». También fue autor de otras obras maestras en el campo de los directos, como el mítico «Rock And Roll Circus» de los Rolling Stones.

Así que aquí estamos, tenemos 56 horas de material nunca antes visto de los Beatles, y es realmente genial».

Jackson ha comentado: «Queríamos dar a los fans de The Beatles de todo el mundo un pequeño regalo navideño, así que montamos este pequeño avance de cinco minutos para mostrar un poco nuestro documental «The Beatles: Get Back». Esperamos que os haga sonreír y haga sentir un poco de alegría en estos difíciles momentos».

La película, que se estrenará en cines en Estados Unidos el 27 de agosto de 2021, es una experiencia cinemática única que traslada al público al pasado, a las íntimas sesiones de grabación de The Beatles en un momento crucial de la historia de la música, mostrando la calidez, camaradería y humor que definirían el legado del icónico cuarteto. Filmado en enero de 1969 y recopilado a partir de más de 60 horas de filmaciones inéditas (grabadas por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de audio inédito, todo el material ha sido restaurado con los últimos avances tecnológicos disponibles.

«The Beatles: Get Back», es la historia de cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr planeaban dar su primer concierto en directo en dos años, y muestra la composición y ensayos de sus catorce nuevas canciones, pensadas originalmente para ver la luz como acompañamiento a un álbum en directo. El film muestra por primera vez en su totalidad la última actuación en directo de The Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea de Savile Row, así como otras canciones y composiciones clásicas de los últimos dos álbumes de la banda, «Abbey Road» y «Let It Be».

El documental es la nueva colaboración de los Beatles con el tres veces ganador de un Oscar Peter Jackson (la trilogía de «El Señor de los Anillos» , «They Shall Not Grow Old»), y será presentado por The Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd.