Se suman denuncias contra el actor francés Gérard Depardieu: una periodista y escritora española lo acusó de violación

Una periodista y escritora española anunció este martes que presentó una denuncia contra el actor francés Gérard Depardieu por violación, por unos hechos ocurridos presuntamente en París en 1995.

Se trata de Ruth Baza, de 51 años, quien explicó a la AFP que había formulado su denuncia el pasado jueves ante la Policía española por una violación que ocurrió durante una entrevista que realizó al actor francés para la revista Cinemanía el 12 de octubre de 1995 en París, confirmando así una información adelantada por el diario español La Vanguardia.

Se trató de "una invasión sin mi absoluto consentimiento, en ningún momento", indicó Baza, que entonces tenía 23 años, mientras que el actor contaba con 46. "Me quedé absolutamente paralizada", agregó sobre los hechos ocurridos presuntamente en los locales de la antigua productora Roissy Films.

En España, el delito de "agresión sexual" incluye también la violación, según el código penal. En su conversación con la AFP, Baza se refirió a lo ocurrido como "agresión sexual", pero al ser preguntada si se había tratado de una violación, respondió afirmativamente: "así lo calificó la Policía", contestó.

"Petrificada"

Contactados por la AFP, la Policía y la Fiscalía no confirmaron si ya había sido presentada esta denuncia, que sería la tercera contra el actor francés por violencia sexual desde 2018.

"Cuando acabamos la entrevista, no pusimos los dos en pie y, no sé cómo, de pronto me vuelve a abrazar. Empieza a besarme todo el rostro. Me besó en los labios y yo no podía moverme", explicó Ruth Baza a la AFP.

"Me tocó el cuerpo y me tocó la entrepierna y no podía moverme, no podía moverme, y me besaba, me besaba", relató, asegurando que se quedó "petrificada" y que "no sentía nada".

La periodista dijo que había olvidado "completamente" lo sucedido hasta que leyó la investigación publicada en abril por el medio de investigación Mediapart en la que salieron a la luz 13 nuevos testimonios en contra de Depardieu.

Este artículo provocó en ella un "clic interior" y trayendo a su mente "pequeños fogonazos" de lo ocurrido, corroborados por notas personales de la época que dice haber encontrado.

Hechos prescritos

En el plano jurídico, esta denuncia tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que los hechos estarían prescritos a priori en Francia. Pese a todo, la periodista dice haber decidido denunciar con la esperanza de que pueda "ayudar a otras personas" a hacer lo mismo.

Gérard Depardieu está imputado desde diciembre de 2020 por violaciones y agresiones sexuales a la actriz Charlotte Arnould, que denunció en agosto de 2018 dos violaciones en el domicilio parisino del actor. Acusaciones que el actor refuta.

La difusión a comienzos de diciembre de un reportaje de la cadena de televisión France 2 en el que se le ve haciendo comentarios misóginos volvió a ponerle bajo la lupa. Igualmente, la actriz Hélène Darras también lo denunció en setiembre por una agresión sexual sufrida en 2007, unos supuestos hechos en principio prescritos, y que el actor también niega.