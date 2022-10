"Sintiéndolo mucho": ya se conoce el trailer y la canción del que será el primer documental oficial sobre Joaquín Sabina

La canción principal de la película fue compuesta en conjunto por Sabina y Leiva. También se llama “Sintiéndolo mucho”.

Estrenaron el trailer y la canción del que será el primer documental oficial sobre Joaquín Sabina. Se llama “Sintiéndolo mucho”.

El director español Fernando León de Araona, autor del “Buen patrón”, siguió a Sabina por 15 años. grabó imágenes y testimonios que formarán parte del documental “Sintiéndolo mucho”.

La cámara lo sigue en su intimidad. El cantautor revela sus miedos y hasta se puede ver el momento en el que es ingresado a un ambulancia tras su famosa caída del escenario durante un recital en Madrid.

Existen varias biografías no autorizadas de Sabina. “No con todas estoy de acuerdo”, dijo el músico a la revista Esquire. “El documental es un proyecto diferente, que me ofrecieron hace bastante tiempo y al que yo no me atrevía a decir que sí. Hasta que se lo comenté a Fernando León. Estuvo más de 15 años preparándolo y ha estado conmigo rodando en Argentina, en México, haciendo maquetas en Úbeda, mi pueblo, recopilando mucho material... Tiene un oído y una sensibilidad exquisitas”, explicó Sabina sobre su apertura para ser parte de este film.

Por otra parte, Sabina, de 73 años, anunció que lanzará nuevo disco en Navidad y que el año que viene girará por España y América.