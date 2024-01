Subastaron por más de un millón de pesos guiones de dos episodios de Friends que fueron rescatados de la basura

La persona que vendía los guiones, cuya identidad no ha trascendido, había trabajado en los citados estudios británicos hasta 1999, aunque los guardó en un cajón de una mesa de luz antes de proceder a hacer limpieza.

Los guiones originales de dos episodios de la popular serie de televisión norteamericana 'Friends', rescatados de un tarro de basura en un estudio de grabación de Londres, se vendieron este viernes en Inglaterra por 22.000 libras ($ 1.102.975,72), según ha informado la casa de subastas Hanson Ross.

Los guiones tenían un precio estimado de entre 600 y 800 libras (entre 696 y 928 euros) y fueron adquiridos por un comprador internacional anónimo, según Hanson Ross, que afirmó que la puja fue intensa, con personas interesadas en todo el mundo. Amanda Butler, jefa de operaciones de la casa de subastas, dijo que "el interés global fue fenomenal".

"Simplemente no puedo creer el resultado y el impacto que ha tenido este hallazgo. Los postores se volvieron locos con estos guiones", agregó. Los borradores de la cuarta temporada de la serie fueron hallados en 1998 por un miembro del personal de Fountain Studios, en Wembley (Londres), donde se grabaron dos de los episodios finales.

Los guiones deberían haber sido destruidos "para que no se filtrara el final" de la temporada, indicó Butler, de la casa de subastas ubicada en la localidad de Royson, a las afueras de Londres.

Los guiones se emplearon para el final de dos partes denominado "The One With Ross's Wedding", en el que miembros del reparto original de la serie, entre ellos el recientemente fallecido Matthew Perry, Jennifer Aniston o David Schwimmer, grabaron escenas en Inglaterra.

La persona que vendía los guiones, cuya identidad no ha trascendido, había trabajado en los citados estudios británicos hasta 1999, aunque los guardó en un cajón de una mesa de luz antes de proceder a hacer limpieza.

