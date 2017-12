Tabaré Rivero en el Montevideo Rock: “tocamos 30 años después en el mismo lugar, a la misma hora y cerrando con la misma canción”

“El Montevideo Rock fue adrenalínico y divino”, dijo Tabaré Rivero a minutos de haberse bajado del escenario del Montevideo Rock y a instantes de partir a Minas a recibir el Premio Morosoli.

Sobre la actividad artística, que lo mantiene arriba de los escenarios después de más de treinta años, dijo: “es lo único que a mí me gusta hacer desde el alma y es lo único que sé hacer, si es que lo sé hacer. No puedo vivir sin componer, sin cantar, sin rodearme de gente que haga música. La música me hace sentir la vida de un modo mucho más feliz”.